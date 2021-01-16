ضربة موجعة لبرشلونة قبل نهائي كأس السوبر الإسباني

السبت 16/يناير/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني أثار الشكوك داخل النادي الكتالوني أثناء الاستعداد لمواجهة أتلتيك بيلباو يوم الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ليونيل ميسي غاب عن مواجهة الدور قبل النهائي أمام ريال سوسيداد بسبب معاناته من انزعاج عضلي في الساق اليسرى.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة استأنف تدريباته اليوم عقب الحصول على راحة بالأمس لكن التدريبات شهدت غياب البرغوث الأرجنتيني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ميسي لا يزال قادرًا على خوض نهائي السوبر كما أنه سيغادر مع الفريق الكتالوني إلى إشبيلية صباح غد السبت.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيخوض مرانه الأخير قبل المباراة مساء الغد والذي سيوضح مدى قدرة ميسي على اللعب أمام أتلتيك بيلباو.

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