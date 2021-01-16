تعرف على سر تسمية سمير صبري بـ"ملك الأفراح"

السبت 16/يناير/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر

علق الفنان سمير صبري، على تلقيبه بملك الأفراح، قائلًا إن سبب هذا اللقب الموسيقار الراحل عمار الشريعى عندما ذهبت معاه فرح وكنت دائم التواجد مع عمار فى بيته وكان ياتى منير والابنودى وكبار النجوم وكنت معاه فى فرح وقال عمار اننا معانا النجم سمير صبري. 

وأضاف صبرى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" وقال عمار سمير صبرى بيغنى معانا اغنية فى البيت وكانت أغنية "الغراب يا وقعه سودا جوزوه احل يمامه وكان فرح وبالفعل غنيتها فى الفرح ولقيت واحدة ست جت قالتلى انتا بتقول على ابنى غراب دى العروسة هيا اللى حديه، وحدث خلاف بين ام العريس والعروسة وروحت لعمار قلتله هتحصل خناقة . 
 
وتابع  سمير صبرى اننى بعد ذلك كنت اتواجد وأقدم الافراح وأتعرف على شخصية ام العريس والعروسة واصبحت مشهورًا جدًا فى هذا الامر  والجميع يتمنى حضورى وتقديم الافراح لانى اعطى البهجة ومن هنا جاء لقب "ملك الافراح ".

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