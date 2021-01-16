الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.. وتُحذر من الظواهر الجوية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموفق 16 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس السبت نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم) على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.





الوصف الفني لخرائط الطقس: