أشرف أمين : فوز منتخب السويس يضعه في دائرة المنافسة بالقسم الثاني

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
قال أشرف أمين لاعب منتخب السويس الأسبق، أن فوز الفريق السويسي الذي تحقق بالجولة التاسعة للقسم الثاني، على فريق زد، علامة فارقة، في مواصلة المنافسة على التأهل للدوري الممتاز.

وأضاف "أمين" خلال الاستوديو التحليلىعقب المباراة أن فوز السويس كان مهما وأضاف فرحه عارما لجماهير السويس خاصة في ظل تحقيق الإنتصار الثاني على التوالي بعد الفوز على طنطا مؤخراً.

وأشاد " أمين " بفكر أشرف خضر المدير الفني للسويس في إإدارة المباراة بشكل إحترافي حسب وصفة من الناحية الدفاعية و الهجومية، مشيداً بروح واداء اللاعبين في لقاء زد.

ويذكر، أن منتخب السويس حقق الفوز على فريق زد بملعبه، بهدف، في المباراة التي اقيمت بين الفريقين ضمن الأسبوع التاسع بالمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني.

بهذه النتيجة يرفع منتخب السويس رصيده الى 17 نقطة بالمركز الثاني بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد زد عند 13 نقطة. 

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