نيفين القباج عن زفاف اثنين من أبناء مؤسسة "معانا": "حاجة جميلة جدا"

أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بزفاف اثنين من أبناء مؤسسة "معانا" التى تعمل على مساعدة الأشخاص بلا مأوى، مضيفة: "سعيدة أن روحت فرحهم.. وحاجة جميلة جدا تشوفي حد يأس وعايش في شارع فترة طويلة وفي حال أفضل".





وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم عبر برنامجها "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الزوجين تم وضعهما في برنامج تأهيل نفسي وتعلم مهنة من خلال مؤسسة "معانا" لإنقاذ الإنسان لدمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أنهم تعرفوا على بعض في المؤسسة وارتبطوا.





ونوهت بأن الوزارة تساعد مؤسسة معانا التى تعمل على مساعدة الأشخاص بلا مأوى، لافتة إلى أن المؤسسة تضم فريق لإنقاذ الأشخاص بلا مأوى.





ولفتت إلى أن الجمعيات الأهلية الشريك والذراع الأساسى في وزارة التضامن الاجتماعي في مساعدة المواطنين المصرين، متابعة: "تم توفير مبنيين واحد للرجال والآخر للسيدات لمساعدة المواطنين بلا مأوى."



