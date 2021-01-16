وزيري الري الأسبق عن ملف السد: "غلب حمارنا.. وحان الوقت للجوء للمنظومة الدولية"

السبت 16/يناير/2021 - 07:26 ص
محمد نصر علام
محمد نصر علام
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن أثيوبيا تحاول استغلال أي اختلاف في وجهات النظر في مفاوضات سد النهضة لصالحها، مشيرا إلى القيادة المصرية تتحرك في الوقت المناسب، وتعمل بشكل جيد في التعامل مع ملف سد النهضة.

وأشار "علام"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أثيوبيا لديها مشاكل مع معظم جيرانها، ولا تستمع لأي نداءات من جيرانها لحل هذه المشاكل، لافتا إلى أن مصر تتبع كل الطرق السليمة مع أثيوبيا احتراما لهيبة الدولة المصرية.

.وأضاف وزير الري الأسبق، أنه حال يأس مصر من التعامل مع أثيوبيا فإنها ستلجا للمجتمع الدولي للقيام بدوره، معتبرا أنه حان الوقت للانتقال للمنظومة الدولية، معقبا: "إحنا غلب حمارنا في التعامل مع منظمة الاتحاد الأفريقي.. وأثيوبيا بتهدد بالملىء الثاني للسد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سد النهضة بوابة الفجر الفجر السد

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يطالب باتشيكو بمشاركة هذا اللاعب

منذ ساعة

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 18 ساعة

ثورة من لاعبي ريال مدريد ضد زيدان لهذا السبب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ يوم

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 19 ساعة

نجوم ريال مدريد ينقلبون على زيدان بسبب طريقة اللعب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 15 ساعة

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يستقر على أولى صفقات الفريق

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد سنوات.. الكشف عن قيمة انتقال حسين الشحات إلي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الري الأسبق: اللجوء إلى مجلس الأمن الحل الأمثل لأزمة سد النهضة

وزير الري الأسبق: موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة "غامض"

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالتلاعب بمفاوضات سد النهضة

وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة: مصر لم تيأس على مدار التاريخ (فيديو)

فاروق الباز عن ملف سد النهضة: مصر تتعامل بتعقل.. "وكلنا بنشرب من ماية واحدة"

وزير الري الأسبق: الوضع الحالي ينذر بعدم التوصل إلى إتفاق حقيقي في ملف سد النهضة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:37 م

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

04:29 م

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض