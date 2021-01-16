وزيري الري الأسبق عن ملف السد: "غلب حمارنا.. وحان الوقت للجوء للمنظومة الدولية"

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن أثيوبيا تحاول استغلال أي اختلاف في وجهات النظر في مفاوضات سد النهضة لصالحها، مشيرا إلى القيادة المصرية تتحرك في الوقت المناسب، وتعمل بشكل جيد في التعامل مع ملف سد النهضة.





وأشار "علام"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أثيوبيا لديها مشاكل مع معظم جيرانها، ولا تستمع لأي نداءات من جيرانها لحل هذه المشاكل، لافتا إلى أن مصر تتبع كل الطرق السليمة مع أثيوبيا احتراما لهيبة الدولة المصرية.



