ثورة من لاعبي ريال مدريد ضد زيدان لهذا السبب

السبت 16/يناير/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه حدثت بعض الكواليس داخل غرفة خلع ملابس ريال مدريد الإسباني عقب الخسارة على يد أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف في الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لم يقل أي شيء مطلقًا في غرفة ملابس الملكي عقب توديع كأس السوبر الإسباني.

وأكد البرنامج الإسباني أن لاعبي ريال مدريد داخل غرفة ملابس الفريق الملكي شككوا في أسلوب لعب زيدان عقب توديع البطولة.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن لوكاس فاسكيز نجم الملكي كان أكثر اللاعبين تأثرًا بالهزيمة في غرفة خلع الملابس.
ونوه البرنامج الإسباني أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة.

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