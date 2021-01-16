الأهلي يصدم موسيماني بشأن صفقة الساحر

السبت 16/يناير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز بشأن ضم الأوروجواياني سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت المصدر، أن الأهلي أغلق ملف التعاقدات الشتوية، وما يتردد حول مفاوضات الأهلي مع الفريق الجنوب أفريقي لضم سيرينو مقابل اجاي ومبلغ مالي غير صحيح.

وأضاف، أنه ليس من المنطقي أن يتعاقد الأهلي مع سيرينو مقابل أجاي بالإضافة لثلاثة ملايين ونصف دولار.

َويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الأحد في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية.

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