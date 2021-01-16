خبير تنمية بشرية: ضرب الزوجة يكون بالفراق وليس بالعصا (فيديو)

قال الدكتور علاء العساسي خبير التنمية البشرية، إن الاحتواء بين الزوجين هو التقدير والمعاملة الإنسانية، لافتا إلى أن عدم الاحتواء قد يؤثر هذا الشعور تأثيرا سلبيا على العلاقة الزوجية والأسرية، مضيفا أن أهم أساليب الاحتواء الثقة بين الزوجين والصراحة والتراحم، والاعتذار إذا أخطأ طرف من الأطراف، والتغافل عن العيوب، مؤكدا أن الضرب والإهانة يفسد العلاقة الزوجية.





وتابع "العساسي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن ضرب الزوجة هو التباعد والفراق وليس كما يشاع أن الضرب يكون بالعصا، مشيرا إلى ضرورة أن تتزين المرأة لزوجها لتبدوا في أحسن صورة، محذرا من قلة التواصل بينهما حتى لا تزيد الفجوة ويصعب حل الخلافات بينهما.



