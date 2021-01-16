إعلامي يكشف دور علاء السماحي ويحيى موسى في نشر الإرهاب في مصر

عقد الدكتور محمد الباز، مقارنة بين١٠ من تنسيقية شباب الأحزاب الذين وصلوا لبعض المقاعد في البرلمان، وبين ااثنين من العناصر الإرهابية، وهما: يحيى موسى وعلاء السماحي، اللذان أدرجتهما الخارجية الامريكية على قوائم الإرهاب.





وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى أن هؤلاء جميهم شباب مصريون، ولكن أبناء التنسيقية اختاروا الدولة المصرية سواء اتفقوا مع النظام أم لم يتفقوا، بينما الإرهابيان الآخران فضلا الجماعة الإرهابية على الدولة المصرية.



