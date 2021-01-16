إعلامي يكشف دور علاء السماحي ويحيى موسى في نشر الإرهاب في مصر

السبت 16/يناير/2021 - 07:56 ص
محمد الباز
محمد الباز
داليا الحسين
عقد الدكتور محمد الباز، مقارنة بين١٠ من تنسيقية شباب الأحزاب الذين وصلوا لبعض المقاعد في البرلمان، وبين ااثنين من العناصر الإرهابية، وهما: يحيى موسى وعلاء السماحي، اللذان أدرجتهما الخارجية الامريكية على قوائم الإرهاب.

وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى أن هؤلاء جميهم شباب مصريون، ولكن أبناء التنسيقية اختاروا الدولة المصرية سواء اتفقوا مع النظام أم لم يتفقوا، بينما الإرهابيان الآخران فضلا الجماعة الإرهابية على الدولة المصرية.

وكشف االإعلامي، عن أن علاء السماحي أحد الذين شاركوا في اعتصام رابعة، وبعد فض الاعتصام وهروبه للخارج، كان يحصل شهريا على ١٠٠ ألف دولار مقابل التنسيق والإشراف على العمليات الإرهابية خارج سيناء، أما يحيى موسى هو دكتور من أبناء محافظة الشرقية.، وتدرج في جماعة الإخوان حتى اصبح متحدثا رسميا باسم الجماعة، وتم تعيينه متحدثا باسم وزارة الصحة، خلال عهد مرسي، ومن المعروف عنه من أبناء خيرت الشاطر وينتمي للتيار القطبي، وكانت مهمته الرئيسية هي التنسيق بين قيادات الأخوان والتنظيم الدولي في الخارج، وبين من ينفذون العمليات الإرهابية داخل مصر.

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