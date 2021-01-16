بالفيديو.. تعرف على التحديات التي تهدد العلاقة الزوجية

كشف الدكتور علاء العساسي خبير التنمية البشرية، عن العديد من التحديات التي تواجه الزوجين وتتسبب في عدم تحقيق السعادة بينهما وتهدد بشكل قوى استمرار الأسرة في أجواء يسودها الهدوء، موضحا كيفية التعامل معها.





وتابع "العساسي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": إذا كان كل شخص لديه النية الحقيقة لتقديم كل الحب والاحترام للطرف الآخر ستنجح العلاقة الزوجية بينهما، لافتا أن جميع الزيجات تمر بفترات جيدة وأخرى سيئة وأن يكونا على استعداد لمواجهة هذه التحدّيات والتغلّب عليها.



