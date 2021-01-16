بالفيديو.. تعرف على التحديات التي تهدد العلاقة الزوجية

السبت 16/يناير/2021 - 08:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
كشف الدكتور علاء العساسي خبير التنمية البشرية، عن العديد من التحديات التي تواجه الزوجين وتتسبب في عدم تحقيق السعادة بينهما وتهدد بشكل قوى استمرار الأسرة في أجواء يسودها الهدوء، موضحا كيفية التعامل معها.

وتابع "العساسي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": إذا كان كل شخص لديه النية الحقيقة لتقديم كل الحب والاحترام للطرف الآخر ستنجح العلاقة الزوجية بينهما، لافتا أن جميع الزيجات تمر بفترات جيدة وأخرى سيئة وأن يكونا على استعداد لمواجهة هذه التحدّيات والتغلّب عليها.

وأضاف خبير التنمية البشرية: يجب على الزوجة أن تجتهد في احتواء زوجها وأبنائها، وتدخل السرور على قلبه، بكي يشعر بالسكن الذي ذكره القرآن الكريم، فالله خلق حواء من آدم (خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا)، ثم قال (لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا)، أي يسكن في قلبها وتسكن في قلبه، لذلك يجب على الزوجة أن تفهم تعاليم الدين الإسلامي جيدا، كما هو الحال أيضا للزوج يجب عليه أن ينفق عليها ويدخل الأمان على قلبها.

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