انطلاق ماراثون مصر الدولي بالأقصر بالتعاون بين السياحة والآثار والشباب والرياضة

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
انطلقت اليوم، من أمام معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر، وتحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر، فعاليات ماراثون مصر الدولي في دورته الـ 28، والذي نظمته إحدى الشركات.

وقد شارك في السباق 23 دولة من الدول العربية والأجنبية من بينها مصر والأردن والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وسويسرا وأستراليا وانجلترا وبلجيكا وهولندا وألمانيا واسبانيا وبولندا وايرلندا والبرازيل واليابان والصين.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن رعاية الهيئة لهذا الحدث جاءت بعد موافقة لجنة الفعاليات والأحداث الداخلية التي قام السيد وزير السياحة والآثار بتشكيلها مؤخرا لتقوم بمناقشة دعم ورعاية الوزارة للأحداث المختلفة وتقييم مردود رعايتها لتحقيق الاستفادة المثلى، مؤكداً على حرص الهيئة على رعاية مثل تلك الأحداث والمسابقات الهامة التي تطوف الأماكن الأثرية والسياحية المختلفة مما يلقي الضوء على المقومات السياحية التي يتمتع به المقصد المصري السياحي.

وأوضحت الأستاذة إيمان عبد الرحمن مدير عام السياحة المحلية بالهيئة أن فعاليات هذا السباق انطلقت اليوم بدون جمهور، وأن السباق كان مقتصراً على اللاعبين فقط مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وانطلق المتسابقون في 4 سباقات وهي مسافات 42 كم، و22 كم، و12 كم، و5 كم، وسط المناطق الأثرية المختلفة في مدينة القرنة، مروراً بمدينة هابو وتمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالا لطريق وادي الملوك مرورا بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى لمعبد الملكة حتشبسوت عند نقطة نهاية السباق، حيث تم توزيع الميداليات على الفائزين في المارثون.

وحضر انطلاق فعاليات الماراثون كل من نائب محافظ الأقصر، ورئيس المارثون، ورئيس الغرفة التجارية في أوكرانيا، ورئيس مدينة القرنة، ونائب رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، ومدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الأقصر، وعدد من مسئولي وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالأقصر.

وعلى هامش هذا الحدث، قام السيد أشرف جلال مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الأقصر بمقابله السيد Gennadiy Chyzhykov رئيس الغرفة التجارية الأوكرانية، للترحيب به وقدم له هدية تذكارية ومواد دعائية عن المقاصد السياحية.

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