فيرنانديز يحقق إنجاز تاريخي نادر بالبريميرليج

حقق البرتغالي الدولي برونو فيرنانديز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رقم تاريخي نادر في البريميرليج لم يحققه أي لاعب من قبل.









وأعلنت رابطة البريميرليج اليوم الجمعة عن فوز فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي عن شهر ديسمبر للعام 2020 لينجح في الفوز بها أربعة مرات في عام ميلادي واحد بعد الفوز بها شهر فبراير وينونيو وديسمبر.









ونافس فيرنانديز على الجائزة، محمد صلاح (ليفربول) - أنور الغازي (أستون فيلا) - ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) - بن مي (بيرنلي) - توماس سوسيك (وست هام).



