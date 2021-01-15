كريم فهمي يغني لزوجته "أشهد أن لا امرأة" ويوجه لها رسالة رومانسية

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي

وجه الفنان كريم فهمي، رسالة لزوجته حيث غنى كريم فهمي لزوجته أغنية كاظم الساهر والتي تحمل اسم "أشهد أن لا امرأة".

وقال "فهمي" خلال برنامج "معكم" لمنى الشاذلي، المذاع على قناة "سي بي سي" أن زوجته تحملت معه كثيرًا ووقفت بجانبه كثيرا.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وشريف منير.

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