عمرو محمود ياسين: "ونحب تاني ليه" مش أوفر ولو عملت جزء ثاني هيكون أكثر رومانسية

السبت 16/يناير/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

تحدث المؤلف عمرو محمود ياسين عن مسلسله الرمضاني "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشريف منير.

وقال "محمود ياسين" أثناء مكالمة فيديو عبر برنامج "معكم لمنى الشاذلي، قائلا أن المسلسل ليس به مشاهد مستحيلة، ولكنه يتحدث عن الحب بالشكل الذي يجب أن يكون عليه، وما قاله الجمهور عليه بأنه "أوفر" غير صحيح ولو قررت إني أعمل جزء تاني للمسلسل هيكون أكثر زيادة في المشاهد الرومانسية.

وتابع عمرو محمود ياسين أنه ليس من المستحيل أن يكون شخص ناجح في عمله، ووسيم وأيضا غير خائن مع حبيبته كما كان كريم فهمي في مسلسل "ونحب تاني ليه".

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