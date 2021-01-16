أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021.. المعدن الأصفر يخسر 10 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي مع بداية تعاملات اليوم السبت، ليخسر جرام الذهب نحو 10 جنيهات ليصبح استقراره مع بداية الأجازة الأسبوعية لبورصة الذهب على هذا الهبوط الأخير.

حققت أسعار الذهب خسائر أسبوعية بنهاية تعاملات يوم الجمعة، مع قوة العملة الأمريكية؛ وبعد بيانات اقتصادية متباينة حيث تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بأكبر وتيرة شهرية منذ يوليو.





وأعلن الرئيس المنتخب جو بايدن خطة المقترحة لحزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار، لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات كورونا.





وسجلت أسعار الذهب خسائر أسبوعية بنحو 0.3 بالمائة، مع ارتفاع العملة الأمريكية خلال الأسبوع الجاري.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 1.2 بالمائة، أو ما يعادل 21.50 دولار، ليصل إلى مستوى 1829.90 دولار للأوقية.









وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.9 بالمائة إلى مستوى 1829.30 دولار للأوقية.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 90.73.



