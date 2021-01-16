أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-1-2021

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، مع تعطل البنوك بسبب الأجازة الأسبوعية وبعد تراجعات شهدها سعر صرف الدولار علي مدار تعاملات الأسبوع.









وسجل سعر الدولار مستوي 16.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع في بنوك العربي الافريقي وبنك مصر ايران و البنك الأهلى الكويتي والكصرف المتحد والبنك التجاري الدولي.









وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات بنك عودة والأهلى اليوناني وكريدي اجريكول ليصل إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.