بشري سارة في الأهلي

يعود جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريبات الفريق مجددا بعد أن تعافي من الإصابة.





وكان أجاي قد تعرض للإصابة في كاحل القدم في مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك والتي أقيمت 27 نوفمبر الماضي وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.





وكشف مصدر خاص عن موعد عودة اللاعب للتدريبات، بعد أن ينهي البرنامج التأهيلي الخاص به غدا السبت.





وأكدت المصدر، أن أجاي سيشارك في تدريبات الأهلي الاثنين القادم عقب مواجهة البنك الأهلي.





ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي بعد غد الأحد في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب المكس بالاسكندرية.



