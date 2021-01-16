خبير تنمية بشرية يكشف مفاتيح السعادة الزوجية (فيديو)
السبت 16/يناير/2021 - 04:00 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور علاء العساسي خبير التنمية البشرية، إن هناك عدة أمور كثيرة تجعل الحياة الزوجية سعيدة ومستقرة من بينها المعاملة الحسنة والألفة بين الطرفين والحديث والمتبادل دائما بينهما.
وتابع العساسي خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الزواج السعيد مبني على الحب الحقيقي والاحترام بين الطرفين لافتا أن جميع الشرائع والأديان السماوية يدعونا إلى تقديس الحياة الزوحية وإقامتها على المعروف والمودة والرحمة.
وأضاف خبير التنمية البشرية، الزواج هو شراكة ومؤسسة يجب على الطرفين أن يعملا من إجل إنجاحها، مشيرا إلى أن كل طرف من أطراف المؤسسة الزوحية له واجبات وله حقوق يجب أن يعى كل طرف منهما ماله وما عليه.
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