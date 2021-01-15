إنشاء 17 محور لربط محافظات الصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه

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قال الإعلامي محمد غانم إن الدولة تضع محافظات الصعيد ضمن خطط التنمية، بهدف تحقيق نهضتها الاقتصادية، وانها تقوم بأنشاء 17 محور لربط مدن ومحافظات الصعيد ببعضها بتكلفة بلغت 18.5 مليار جنيه



وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن الدولة تهتم بمشروعات التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد وانها تبذل مجهودا كبيرا لمد شرايين الحياة فى كل مدن ومحافظات الصعيد، بمد شبكة طرق عملاقة بين شرق وغرب النيل.



واوضح غانم ان الدولة تقوم بأنشاء 17 محور ضمن شبكة الطرق العملاقة لربط الشرق بالغرب وتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة داخل مدن الصعيد بتكلفة بلغت 18.5 مليار جنيه.

