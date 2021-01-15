صحيفة الحالة الجنائية تهدد حسن شاكوش من التقييد في نقابة الموسيقين

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أجرى مؤدي المهرجانات، حسن شاكوش، منذ فترة قيلة اختبارات للتقييد في نقابة المهن الموسيقية، ولكنه كان من المقرر أن يحضر بعض الأوراق والتي أخرت تقييده حتى الآن.

وقالت مصادر صحفية أن حسن شاكوش لم يعطي للنقابة صحيفة الحالة الجنائية، وصورة المؤهل الدراسي، وشهادة الموقف من أداء الخدمة العسكرية، مما يجعل تقييده في النقابة مستحيل بدونهم.

وأعطت النقابة لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش مهلة حتى آخر شهر يناير، وطالبت النقابة بهذه الأوراق منذ فترة ولكنه لم يستكمل أوراقه حتى الآن.

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