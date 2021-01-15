"غانم": القيادة السياسية وجهت بالاعتماد على المكون المحلي بمشروع الري الحقلي

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قال الإعلامى محمد غانم إن القيادة السياسية وجهت بضرورة الاعتماد على المكون المحلى في كل مراحل مشروع الرى الحقلى العملاق الذى يستهدف توفير 10 مليارات متر مكعب من مياه النيل.



وأضاف غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان مشروع تطوير الرى الحقلى يستهدف رى حوالى 5.5 مليون فدان في الوادى والدلتا، وتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه وزيادة دخول المزارعين ورفع إنتاجية الفدان، لافتا الى التكليفات بشأن استخدام الصناعات الوطنية في كل ما يخص مراحل المشروع لأحلال المنتج المحلى بديلا للمستورد.



وأوضح غانم، أن تكليفات رئاسية صدرت لوزراء الزراعة والموارد المائية والرى والصناعة بضرورة توفير مستلزمات المشروع من الصناعات الوطنية وفق شروط ومواصفات الجودة العالمية، لافتا الى ان مشروع تطوير الرى الحقلى سوف يزيد من مساحة الأراضى المنزرعة في مصر من 10 الى 15 %.







