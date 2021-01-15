"غانم": القيادة السياسية وجهت بالاعتماد على المكون المحلي بمشروع الري الحقلي

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قال الإعلامى محمد غانم إن القيادة السياسية وجهت بضرورة الاعتماد على المكون المحلى في كل مراحل مشروع الرى الحقلى العملاق الذى يستهدف توفير 10 مليارات متر مكعب من مياه النيل.

وأضاف غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان مشروع تطوير الرى الحقلى يستهدف رى حوالى 5.5 مليون فدان في الوادى والدلتا، وتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه وزيادة دخول المزارعين ورفع إنتاجية الفدان، لافتا الى التكليفات بشأن استخدام الصناعات الوطنية في كل ما يخص مراحل المشروع لأحلال المنتج المحلى بديلا للمستورد.

وأوضح غانم، أن تكليفات رئاسية صدرت لوزراء الزراعة والموارد المائية والرى والصناعة بضرورة توفير مستلزمات المشروع من الصناعات الوطنية وفق شروط ومواصفات الجودة العالمية، لافتا الى ان مشروع تطوير الرى الحقلى سوف يزيد من مساحة الأراضى المنزرعة في مصر من 10 الى 15 %.



أخبار تهمك

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يسعى لحسم موقفه من الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يحسم مصير نجمه المعار

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يحسم موقفه بشكل نهائي من انتقال مصطفي محمد إلى سانت إيتيان

منذ ساعة و نصف

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. باتشيكو يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود ومتولي للتدريبات

منذ أقل من ساعة

تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

08:37 م

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

08:00 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض