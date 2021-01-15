فريق بحثي يتوصل لإنتاج البيض المخصص لتصنيع اللقاحات البيطرية في مصر

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

نجح فريق من علماء مركز البحوث الزراعية في إنتاج البيض المخصص لتصنيع اللقاحات البيطرية والخالى من المسببات المرضية في أكبر مزرعة نموذجية لأمهات دواجن البياض، بتكلفة 20 مليون جنيه للعنبر وتباع البيضة في أسواق العالم بـ 6 دولار.

وقال منير الصفتى أحد الخبراء، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن مصر أصبت تنتج البيض المخصص لتصنيع اللقاحات البيطرية والأدوية البشرية، بسعر 15 جنيه للسوق المحلى و6 دولار لأسواق العالم، لافتا الى ان البيض الخالى من المسببات المرضية له مواصفات خاصة فالوزن من 47 الى 65 جرام، وهو خالى من اى ديفوهات على القشرة، ويجب ان يخضع لاختبارات معينة لضمان خلوه من 4 أنواع من البكتريا و18 نوع من الفيروسات.

وأوضح الصفتى ان طاقة المشروع 20 الف و400 طائر بياض في 6 عنابر تكلفة الواحد 20 مليون جنيه، وممنوع دخوله لغير العاملين حيث يخضع للإجراءات مشددة للتأكد من دقة العزل الوقائى الذى يشمل مدخلات الإنتاج والقطيع ومكونات الحظائر والعنصر البشرى، لافتا الى انه بدون هذا المشروع لتوقف انتاج اللقاحات البيطرية والبشرية في مصر، وان طاقة المشروع 3 مليون بيضة في السنة وانه تم الانتهاء من دراسة لزيادة العنابر لانتاج 6 مليون بيضة سنويا، حيث تستهلك سنويا 14 مليون جرعة لقاح سنويا للثروة الداجنة وتحتاج لـ 65 مليون بيضة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات.


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