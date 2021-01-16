شوقي علام: 4 آلاف فتوى عن الطلاق شهريًا (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الفتاوى التي ترد إلى دار الإفتاء المصرية زادت إلى نحو 130 ألف فتوى شهريا، نصفها متعلق بالأمور الأسرية.





وتابع "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك 4 آلاف فتوى خاصة بالطلاق شهريا، مؤكدا أن هذا العدد بخلاف الفتاوى الواردة عبر البث المباشر على صفحة الإفتاء.





وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن الإجابة على الفتاوى تشمل محورين أولهما المحور الشرعي في حد ذاته، والثاني العامل النفسي عند المستفتي.



