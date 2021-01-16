مقدمة البلاغ ضد محمد قمصان تكشف حقيقة إصابته بمرض نفسي (فيديو)

قالت هند عجور، مقدمة البلاغ ضد محمد قمصان مدعي الإصابة بالسرطان، إنها تعرفت على محمد في شهر أغسطس الماضي بعد أن تواصل معها حتى تنشر فيديوهات له على صفحة "دسوق" لأنها صفحة كبيرة.





وأشارت "عجور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن علاقتها انتهت بمحمد بعد نشر فيديوهاته على صفحتها، وبعدها بعدة أشهر فوجئت أن إحدى محاربات السرطان وهى مقدمة البلاغ الآخر ضد محمد تواصلت معها وأخبرتها أن "محمد" سرق صورة لطفل مصاب سرطان ونسب الصورة له على إحدى الصفحات المخصصة لمحاربي السرطان.



