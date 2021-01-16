مقدمة البلاغ ضد محمد قمصان تكشف حقيقة إصابته بمرض نفسي (فيديو)

السبت 16/يناير/2021 - 04:54 ص
الشاب مدعي الإصابة بالسرطان
الشاب مدعي الإصابة بالسرطان
هدى عبدالرازق
قالت هند عجور، مقدمة البلاغ ضد محمد قمصان مدعي الإصابة بالسرطان، إنها تعرفت على محمد في شهر أغسطس الماضي بعد أن تواصل معها حتى تنشر فيديوهات له على صفحة "دسوق" لأنها صفحة كبيرة.

وأشارت "عجور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن علاقتها انتهت بمحمد بعد نشر فيديوهاته على صفحتها، وبعدها بعدة أشهر فوجئت أن إحدى محاربات السرطان وهى مقدمة البلاغ الآخر ضد محمد تواصلت معها وأخبرتها أن "محمد" سرق صورة لطفل مصاب سرطان ونسب الصورة له على إحدى الصفحات المخصصة لمحاربي السرطان.

وكشفت أن الوصية التي نشرها محمد على "السوشيال ميديا" كانت لمحاربة سرطان تدعى إيمي توفت منذ عام، مضيفة: "بعد نشر الوصية تأكدت أن محمد بيكذب"، لافتة إلى أن محمد ليس مريض نفسيا، خاصة وأنه تربح من كذبه حيث حصل على هدايا وتبرعات.

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