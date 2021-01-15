ارتفاع منصات التنقيب الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" الصادرة، اليوم الجمعة، أن منصات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 12 منصة خلال الأسبوع المنتهي اليوم، لتصل إلى 287 منصة.

في حين ارتفعت منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بنحو منصة واحدة إلى 85 منصة خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 6:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير  بنسبة 2.4 بالمائة إلى 52.30 دولار للبرميل.

فيما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس  بنحو 2.4 بالمائة عند مستوى 55.08 دولار للبرميل.

أخبار تهمك

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم موقفه بشكل نهائي من انتقال مصطفي محمد إلى سانت إيتيان

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود ومتولي للتدريبات

منذ أقل من ساعة

تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ ساعتين و 43 دقيقة

برشلونة يسعى لحسم موقفه من الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. باتشيكو يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ يوم

ريال مدريد يحسم مصير نجمه المعار

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

08:37 م

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

08:00 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض