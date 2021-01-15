ارتفاع منصات التنقيب الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي

أظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" الصادرة، اليوم الجمعة، أن منصات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 12 منصة خلال الأسبوع المنتهي اليوم، لتصل إلى 287 منصة.





في حين ارتفعت منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بنحو منصة واحدة إلى 85 منصة خلال الأسبوع الجاري.





وبحلول الساعة 6:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2.4 بالمائة إلى 52.30 دولار للبرميل.





فيما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس بنحو 2.4 بالمائة عند مستوى 55.08 دولار للبرميل.