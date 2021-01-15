ريال مدريد يحسم مصير نجمه المعار

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من بيع أحد نجومه المعارين إلى أحد أندية الدوري الألماني.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مسئولي ريال مدريد يعتقدون أن الصربي لوكا يوفيتش الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني سينجح مع الفريق لذلك لا يرغبون في بيعه أبدًا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد رفض وضع إدراج بند للشراء في عقد إعارة النجم الصربي، حيث أن مسئولي الملكي لديهم الثقة في تألق يوفيتش مع الفريق.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن يوفيتش سيعود إلى ريال مدريد في الموسم المقبل ويتوقع مسئولو الميرينجي أن يكون نجماً في صفوف الفريق لذلك هم لا يفكرون في بيعه.

أخبار تهمك

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

برشلونة يسعى لحسم موقفه من الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود ومتولي للتدريبات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ يوم

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم موقفه بشكل نهائي من انتقال مصطفي محمد إلى سانت إيتيان

منذ ساعة و نصف

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. باتشيكو يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ريال مدريد يحسم مصير نجمه المعار

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

08:37 م

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

08:00 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض