أسعار النفط تقلص المكاسب الأسبوعية بنهاية التعاملات

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
قلصت أسعار النفط من مكاسبها الأسبوعية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، لكن "نايمكس" سجل مكاسب أسبوعية.

وتأثرت معنويات المستثمرين سلباً مع تزايد إصابات كورونا في الصين- ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بالإضافة إلى صعود الدولار الأمريكي.

في حين أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن حزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار، لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وكشقت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو 12 منصة خلال الأسبوع الجاري.

وكشف تقرير "أوبك" بالأمس عن ارتفاع إنتاج المنظمة من النفط بنحو 278 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، بقيادة ليبيا والعراق.

ورغم الخسائر، حقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي بنحو 0.2 بالمائة.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنحو 2.3 بالمائة إلى 52.63 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة  8:08 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم مارس بنسبة 2.3 المائة إلى 55.07 دولار للبرميل.

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