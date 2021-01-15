موسى يكشف تفاصيل ترحيل مرتزقة أردوغان من ليبيا بسبب تأخر رواتبهم



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أردوغان رضخ لاحتجاجات المرتزقة في ليبيا بعد تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وتم تجهيز طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية من طراز «A320» في معيتيقة لنقل المرتزقة السوريين من العاصمة الليبية طرابلس إلى مدينة إسطنبول، بعد تمرد عدد كبير من عناصر الميليشيات احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم.



ولفت موسى، إلى أن الطائرة نقلت المرتزقة السوريين الموالين لرجب طيب أردوغان، بعد تظاهر العشرات منهم داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجًا على تأخر رواتبهم، حسب فيديو مُسرب من معسكر الكلية، مضيفا أن أزمة مالية كانت وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر وأوضحت المعلومات المسربة أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت 10 آلاف دولار أمريكي للمرتزق الواحد.



كشف الإعلامي محمد موسى، تفاصيل ترحيل مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ليبيا إلى أنقرة بسبب تأخر رواتبهم.