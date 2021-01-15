محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي لديربي إنجلترا

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
هشام البلك
يترقب عشاق الدوري الإنجليزي مواجهة ديربي إنجلترا المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد، والمقرر لها بعد غد الأحد في قمة الجولة 19 من البريميرليج، وستكون المباراة بمثابة صدام قوي بين الفريقين الذين يتصارعان على قمة ترتيب الدوري. 

وقبل المباراة وضعت صحيفة "صن" البريطانية التشكيل الأفضل للفريقين، والذي يضم أفضل 11 لاعباً من المحتمل تواجدهم في التشكيل الأساسي للقاء، وشهد التشكيل المثالي تواجد النجم المصري محمد صلاح في مقدمته. 

ووضعت "صن" التشكيل وفقاً لمستوى كل لاعب في المباريات الأخيرة من البريميرليج،  وفي تعليقها عن النجم المصري قالت إنه رغم تربع مانشستر يونايتد على قمة ترتيب البطولة، إلا أن هجوم الشياطين الحمر لا يقترب تماماً من مستوى نجمي هجوم الريدز محمد صلاح وساديو ماني.

النجم المصري خاض 16 مباراة مع ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ساهم خلالهم في تسجيل 16 هدف، بتسجيله 13 هدفاً وصنع 3 أهداف.

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، ويأتي خله ليفربول ثانياً برصيد 33 نقطة. 

وجاء التشكيل المثالي لمانشستر يونايتد وليفربول كالتالي: 

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)

الدفاع: إريك بايلي (مانشستر يونايتد) – هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) – ألكسندر أرنولد (ليفربول) – روبرتسون (ليفربول) 

الوسط: تياجو ألكانتارا (ليفربول) – جورندان هندرسون (ليفربول) – برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) – ساديو ماني (ليفربول) – ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

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