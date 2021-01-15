مصطفى بكري: "صورة عبد الناصر في قلبي وعقلي منذ 1967 وأشعر أنه والدي"

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه منذ سنوات طوال وتحديدًا عندما جاء من صعيد مصر، ليستقر في القاهرة وكلما جاءت ذكرى للزعيم جمال عبد الناصر، سواء الميلاد، أو ثورة 23 يوليو 1952، أو ذكرى الرحيل يجد نفسه يذهب للضريح.

وتابع خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أنه يقرأ الفاتحة عند ضريح الراحل جمال عبد الناصر ويجلس وسط البسطاء من الناس، الذين يأتون لضريح عبد الناصر، وكأنهم يقولوا أنهم جاءوا ليردوا الجميل للزعيم الراحل، بعد سنوات من رحيله.

وكشف مصطفى بكري عن سر ارتباطه والكثير بجمال عبد الناصر، قائلا: "أنا من أبناء البسطاء الذين يعرفون عبد الناصر، ولولاه ما كنا تعلمنا ولا عرفنا طعم الحياة".

واختتم أنه منذ 1967 ويضع صورة جمال عبد الناصر في قلبه وعقله، ويشعر كأنه والده، كما أنه والد كل المصريين، مردفا: "أبويا كان يقعدنا حواليه على المصطبة يسمعنا خطب عبد الناصر".

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