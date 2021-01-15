أحد ضباط قوات المظلات: لا نخشى الشهادة وهي شرف لكل مقاتل لكننا نرجو النصر أولا

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قال العميد محمد سعد، ضابط بقوات المظلات المصرية، إن قوات المظلات هى إحدى تشكيلات القوات المسلحة، وهى قوات عالية الجاهزية ولديها استعدادات قوية جدا.



وأشار "سعد"، خلال تصريحات سابقة إلى أن قوات المظلات لديها قدرة على تنفيذ مهامها في العمق خلف خلف خطوط العدو، موضحا أنهم ينفذون مهامهم بأكثر من طريقة منها الإسقاط الجوي، والنقل الجوي، والإنزال بالهليكوبتر.



وأضاف ضابط بقوات المظلات المصرية، أن القيادة العامة لا تبخل بتوفير أي امكانيات لإنجاح المهمة.



قال النقيب أحمد جاد الله، ضابط بقوات المظلات المصرية، إن هدفه الأساسي هو انفاذ كل المهام العسكرية المسندة إليه بنجاح مهما كلفه الأمر.وأشار "جاد الله"، خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنهم لا يخشون الشهادة وهى شرف لكل مقاتل، ولكنهم يرجون النصر أولا، حيث أنهم يعملون ويخططون على انجاح المهمة، ولو حدثت الشهادة فهذا فضل من الله...