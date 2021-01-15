فيورنتينا يستهدف ضم نجم ريال مدريد

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا الإيطالي في الحصول على خدمات نجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.


وقال موقع ديفينا سينترال اليوم الجمعة أن فيورنتينا يستعد لتقديم عرض للحصول على خدمات ألفارو أودريوزوولا لنهاية الموسم الحالي بعد أن خرج من حسابات زيدان.


يُذكر أن الريال قد خرج من بطولة السوبر الاسباني بعد الخسارة من فريق نادي أتلتيك بيلباو يوم أمس الخميس بهدفين مقابل هدف ليضيع على نفسه فرصة الحفاظ على اللقب.

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