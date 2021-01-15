تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي نادي الزمالك للإبقاء على لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي وتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة بعد المستويات المميزة الذي قدمها مع الفريق خلال السنوات الماضية.

وكشف هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن أخر تطورات ملف التجديد للاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك.

وقال إبراهيم في تصريحات تليفزيونية " فرجاني ساسي زملكاوي وإعلان التجديد له سيكون قريبًا".

يذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز على فريق المصري بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز سجله لاعب الوسط إمام عاشور.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ ساعة و 20 دقيقة

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يسعى لحسم موقفه من الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم موقفه بشكل نهائي من انتقال مصطفي محمد إلى سانت إيتيان

منذ 42 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

08:37 م

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

08:00 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض