تلا يحشد 22 لاعب استعداداً لموقعة "أحفاد عرابي" بالقسم الثالث

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
يخوض فريق مركز شباب تلا بقيادة عماد سرور، مواجهة مرتقبة وهامة على ملعبه أمام فريق الشرقية المُلّقب بـ "أحفاد عرابي" متصدر المجموعة العاشرة، بالجولة التاسعة للموسم الحالي من دوري القسم الثالث.

وإختار سرور 22 لاعب استعداداً لخوض اللقاء وهم، عبد الرحمن شبارة، أحمد مجدي، السيد مصباح، اسلام علم الدين، خالد الضبع، السيد علاء، سعيد المشد، ماهر علام، محمد بلية، محمد رحرح، باسم شوقي، سعيد النيداني، أحمد كريم، سعيدو، طه فرج، محمود الصفطاوي، محمد سمير، عبد الرحمن كوكو، هشام سرحان، كريم الكومي، أحمد شيكا، كريم مجدي.

ويفقد تلا لجهود الثلاثي أحمد بيكو للإيقاف، وسيد عبد الغفار وصلاح جبر للإصابة.

ترتيب المجموعة العاشرة 

1- الشرقية 19 نقطة
2- بلبيس 17 نقاط
3- فاقوس 14 نقطة
4- ميت خاقان 13 نقطة
5- ميت خلف 13 نقطة
6- تــــلا 12 نقطة
7- ابو حماد 10 نقاط
8- منوف 8 نقاط
9- أبو كبير 7 نقاط
10- بطا 7 نقاط
11- غزل شبين 6 نقاط
12- عرب الرمل 6 نقاط
13- ديرب نجم 4 نقاط
14- شباب عرابي نقطة وحيدة
15- شباب ديرب بلا نقاط

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