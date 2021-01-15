محمد موسى: 2000 دولار مرتب المرتزق السوري في ليبيا

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
توقع الإعلامي محمد موسى، نهاية الرئيس التركي الديكتاتور رجب طيب أردوغان، على أيدى المليشيات المسلحة التي يستعين بها للسطيرة على المنطقة ويدفع لهم الغال والنفيث من أجل تحقيق أحلامه وأطماعه في سرقة الثروت التي حباها الله لليبيا وسوريا والعراق.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،"طبيعي جدًا يحصل ده ناس قبلت أنها تستأجر مقابل ألفين دولار وباعوا بلدهم وباعوا كل شيء مش هيبيعوا أردوغان.. نهاية أردوغان هتكون علي أيدي المرتزقة لأنهم مع اللي يدفع أكتر يعني لو جالهم حد يدفع أكتر من أردوغان هيروحوا له وهيسيبوا أردوغان ومش بعيد حد يأجرهم علي اغتياله".

وأوضح موسى، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رضخ لاحتجاجات المرتزقة في ليبيا بعد تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وتم تجهيز طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية من طراز «A320» في معيتيقة لنقل المرتزقة السوريين من العاصمة الليبية طرابلس إلى مدينة إسطنبول، بعد تمرد عدد كبير من عناصر الميليشيات احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم.

ولفت موسى، أن الطائرة نقلت المرتزقة السوريين الموالين لرجب طيب أردوغان، بعد تظاهر العشرات منهم داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجًا على تأخر رواتبهم، حسب فيديو مُسرب من معسكر الكلية.

وكانت أزمة مالية كانت وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر وأوضحت المعلومات المسربة أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت 10 آلاف دولار أمريكي للمرتزق الواحد.

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