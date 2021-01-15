البابا تواضروس يلتقي شعب كنيسة مارمرقس الكويت عبر تطبيق زووم

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
التقى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم عبر تطبيق zoom على شبكة الإنترنت شعب كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدولة الكويت، ألقى قداسته عليهم كلمة مناسبة.

كان قداسته قد وصل قبل اللقاء إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي عشية تدشين الكاتدرائية الجديدة به، وحرص على أن يلتقي مع أبنائه العاملين بالكويت من مقر إقامته بالدير.

شارك في اللقاء نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

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