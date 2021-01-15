جلسة للبابا تواضروس مع رهبان دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
عقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية جلسة مساء اليوم مع مجمع رهبان دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وألقى خلالها كلمة روحية مناسبة للحياة الرهبانية من خلال مزمور ٢٧ مع التركيز على الآية الرابعة منه "وَاحِدَةً سَأَلْتُ مِنَ الرَّبِّ وَإِيَّاهَا أَلْتَمِسُ: أَنْ أَسْكُنَ فِي بَيْتِ الرَّبِّ كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِي، لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى جَمَالِ الرَّبِّ، وَأَتَفَرَّسَ فِي هَيْكَلِهِ."

كان قداسة البابا قد وصل الدير مساء اليوم وذلك لتدشين الكاتدرائية الجديدة التي تم إنشاؤها به والتي تحمل اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري، والمقرر له صباح غدٍ السبت.

وتناول قداسته في كلمته للرهبان المحاور التالية:
١- مبادئ الحياة الرهبانية التي نحياها:
- الفقر.
- الطاعة أو قطع الهوى.
- البتولية (نقاوة القلب).

٢- جمال الحياة الرهبانية:
- التسبيح وحياة الصلاة.
- الحياة المقدسة.
- حياة الشركة ومؤسسها الأنبا باخوميوس أب الشركة.

٣- ماذا تمنح في الإنسان:
- سلام قلبي.
- سلوكك بالانجيل المعاش.
- الاشتياق للحياة الأبدية.

٤- الخطايا الثلاثة:
- خطية الانشغال بالنفس أو التمركز حول الذات (الرهبنة القبطية رهبنة الكفن !).
- خطية جلب العالم الي الدير (الخُلطة تجيب الغلطة !).
- غياب مخافة الله من القلب.

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