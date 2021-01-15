واشنطن تُحذر من تجدد وقوع هجمات أثناء تنصيب بايدن

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، اليوم الجمعة، مُجددًا من احتمال وقوع هجمات أثناء تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الأربعاء المقبل، فيما تتلقى قوات الحرس الوطني تدريبات للتعامل مع العبوات الناسفة.

وكشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، عن رصد محادثات مثيرة للقلق عبر الإنترنت تتحدث عن احتجاجات مسلحة محتملة تزامنًا مع التنصيب.

وقال: "نقوم بتقييم هذه التهديدات مع شركائنا ونوع الموارد التي يجب أن نرصدها لمواجهتها"، مُشيرًا إلى أنّ من التحديات التي تواجههم تمييز التهديدات المحتملة عن غيرها، وأنّهم قلقون من احتمال حصول عنف في عدد من التحركات في واشنطن وحول المباني الحكومية في عواصم الولايات.

كما نقلت شبكة "إيه بي سي" (ABC) عن مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيره لأجهزة إنفاذ القانون من احتمال وجود عبوات ناسفة أثناء المظاهرات المرتبطة بتنصيب بايدن.