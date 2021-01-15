عاجل.. باتشيكو يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة تدريباته الجماعية تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو عقب إنتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ثمانية وأربعين ساعة عقب الفوز على المصري البورسعيدي في الجولة الماضية بهدف واحد مقابل لا شيء.


وحرص باتشيكو على عقد جلسة قبل إنطلاق المران مع اللاعبين ووجه لهم الشكر على الأداء المثالي الذي ظهروا به في المباريات الماضية من عمر بطولة الدوري.


وشهدت الجلسة إظهار العين الحمراء للاعبي الفريق مطالباً إياهم بعدم التكاسل ومن يقل مستواه على ما هو عليه الآن سوف يجد نفسه بديلاً ويخسر فرصة المشاركة أساسياً .

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