الاقتصاد الاقتصاد وزير النفط العراقي يتوقع بلوغ النفط 60 دولارا في الربع الثاني من 2021 الجمعة 15/يناير/2021 - 09:48 م Advertisements قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في مقابلة مع وسائل إعلام عراقية الجمعة إنه يتوقع بلوغ أسعار النفط حوالي 60 دولارا في الربع الثاني من 2021. أخبار تهمك عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب منذ حوالي 5 ساعات مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض منذ ساعة و 13 دقيقة تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية منذ حوالي 5 ساعات ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك منذ أقل من ساعتين نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل منذ ساعتين و 20 دقيقة بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد منذ ساعة و 20 دقيقة عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة منذ ساعة و 20 دقيقة تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري منذ ساعتين و 45 دقيقة برشلونة يسعى لحسم موقفه من الميركاتو الشتوي منذ ثلث ساعة حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج منذ حوالي 5 ساعات الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة منذ 42 دقيقة حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا" منذ حوالي 9 ساعات انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي) منذ حوالي 22 ساعة صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد منذ ساعتين و 50 دقيقة