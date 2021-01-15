برشلونة يسعى لحسم موقفه من الميركاتو الشتوي

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أصبح على أعتاب دخول الميركاتو الشتوي في الموسم الحالي بتحركات فعلية من أجل تدعيم صفوفه بالعناصر التي طلبها الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن العديد من التقارير كانت قد نوهت أن اللجنة المؤقتة لإدارة برشلونة لا تستطيع إبرام صفقات وعلى النادي انتظار انتهاء الانتخابات من أجل بداية التعاقد مع لاعبين جدد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كارليس توسكيتس رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة برشلونة حدد اجتماعًا في السابعة مساء غدًا مع الثلاثي المرشح على رئاسة النادي وهم خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريكسا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الاجتماع سيناقش العديد من القضايا بما في ذلك احتمالية تأجيل الانتخابات وإمكانية وضع موعد جديد للتصويت بدلًا من 24 يناير الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن قضية التعاقد مع الإسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي ستكون على طاولة الاجتماع أيضًا بعد أن أنهى مسئولي البرسا الاتفاق مع النجم الإسباني وناديه الإنجليزي وينتظر فقط موافقة المرشحين على رئاسة البلوجرانا.

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