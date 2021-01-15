ننشر الصورة الأولية لشاب قتل في مشاجرة بدار السلام

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
داليا عادل
حصلت بوابة الفجر علي الصورة الأولية لشاب قتل علي يد عاطل في مشاجرة بدار السلام.


تلقي قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي، مفاده مقتل شاب على يد آخر خلال مشاجرة.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يدعي "م د"، 31 سنة، ومقيم بدائرة القسم.

وتمكنت مباحث قسم شرطة دار السلام، من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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