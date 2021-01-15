الموريتاني أحمد سالم : تجربتي مع حرس الحدود ناجحة (فيديو)

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
بسنت علام


أعرب أحمد سالم اللاعب الموريتاني المحترف في صفوف حرس الحدود عن سعادته بإحراز هدفا في المباراة السابقة أمام بني عبيد التي أنتهت بفوز حرس الحدود برباعية نظيفة بالجولة الثامنة للقسم الثاني.

وتحدث اللاعب أنه أول محترف موريتاني يحترف في مصر وقال " نعم أنا أول لاعب موريتاني يحترف في فريق مصري وقال أنه كان يلاعب في صفوف نادي الإعلاميين قبل الإلتحاق بحرس الحدود".

وتحدث عن تسجيله هدف وقال" احمد الله على الهدف واشكر جميع زملائي، قدمنا إداء رائع في المباراة وكان لهم الفضل في أحرازي هدف".

وعن تجربته مع حرس الحدود  قال " " تجربتي مع الحرس ناجحة حتى الآن أنه لم يمر وقت طويل أنا قادم إلى الفريق منذ وقت قصير هذه ثالث مباراة أشارك فيها مع حرس الحدود".

وإما عن امنياته مع الفريق الساحلي قال" أتمنى أن نقدم إداء جيد هذا الموسم أنا وزملائي وأن نصعد إلى الدوري الممتاز في العام القادم".

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