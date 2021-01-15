الباز: انعقاد البرلمان الجديد في ظل اقتحام الكونجرس دليل على استقرار مصر

Advertisements

قال الدكتور محمد الباز، إن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، واختيار رئيس المجلس الجديد المستشار حنفي الجبالي يعكس استقرار الدولة المصرية.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه في الوقت الذي يتم فيه اقتحام الكونجرس الأمريكي وتعطيل جلسة إعلان جو بايدن رئيسا جديدا لأمريكا، ينقعد البرلمان المصري، ويتم إعلان اسم رئيسه الجديد ورؤساء اللجان الفرعية.



وأشار "الباز"، إلى أن هناك كثيرون توقعوا اختيار الدكتور علي عبد العال رئيسا للبرلمان للمرة الثانية، ولكن تم اختيار حنفي الجبالي رئيسا.



وتابع: "لو أن علي عبد العال كمل وأصبح رئيس مجلس النواب كان الإخوان قالوا ليه مفيش وجوه جديدة وهل عقمت مصر أن تنجب رئيسا جديدا للبرلمان، ولما علي عبد العال مكملش وتم اختيار شخص آخر قال الإخوان خدوا على عبد العال لحم ورموه عضم".



وأكد "الباز"، أن من ينتقد من أجل الانتقاد فقط، وعلى طول الخط، يجب أن تعرف جيدا أنه غير موضوعي.