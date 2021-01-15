غدًا.. لجان البرلمان تعقد أولى اجتماعاتها لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية

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تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، غدًا السبت، أولي اجتماعاتها، لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.



فمن المُقرر أن تعقد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعها، وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة – مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 مليون و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21102020.



كما تعقد لجنة السياحة والطيران، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعها، وذلك لمناقشة قرار ئيس جمهورية مصر العربية رقم (730) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في القطاع السياحي في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 27102020 و8112020.





وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعها، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم" الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك بالإشترام مشترك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.





بينما تعقد لجنة الشئون الافريقية، برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعها، وذلك لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر الموقعة بتاريخ 682020.





كما تعقد لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، إجتماعين لها، حيث سيشهد الإجتماع الأول ما يلي:



أولًا: التمهيد لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها " مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21102020.



ثانيًا: التمهيد لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 2962020.



ومن المُقرر أن يشهد الإجتماع الثاني للجنة، استكمال مناقشة الاتفاقيتين المتبقيتين من الفصل التشريعي السابق، وهما:



1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 3092019، وذلك بالإشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي والاسرة والاشخاص ذوي الاعاقة، والعلاقات الخارجية.



2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 12020 المعتمد بتاريخ 1452020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الإفريقية.

