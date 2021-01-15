البرلمان: ملف حقوق الإنسان يستغل ذريعة لتشويه الدولة المصرية

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة ملك الجميع والكل سواء على اليمين أو اليسار لا يمكن أن يختلف على مصلحة الدولة، مؤكدا أن المعارضة يجب أن تكون من أرضية الحفاظ على الدولة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه يطرح وجهة نظره على مدار السنين الماضية، سواء متفق مع الحكومة أو مختلف معها بكل حرية، ولكن هناك من يعتقد أن المعارض يجب أن يرفع صوته ويعارض كل شيء يحدث في البلد.

وأكد عبد العزيز، أن شباب تنسيقية الأحزاب تضم أحزاب مختلفة، وشباب بأفكار مختلفة ومتعددة، ولكنها تنطلق من أرضية الحفاظ على الدولة، منوها أن نواب تنسيقي شباب الأحزاب والسياسيين اختاروا المقاعد على يسار المنصة (رئيس المجلس)، وذلك طبقا للأعراف البرلمانية، لأن شباب تنسيقية الأحزاب ليست أغلبية داخل البرلمان.

وتابع: "أتمنى من الشعب المصري أن يختبر أداء نواب ونائبات شباب تنسيقية الأحزاب، وعدم الحكم على التنسيقية مسبقا، ولكن بؤرية ما يحققوه في البرلمان".

وعن ملف حقوق الإنسان داخل البرلمان، أكد أن مصر طوال الوقت تتعرض للمؤامرات وهناك قوى معادية تستخدم ملف حقوق الإنسان كذريعة لضرب الدولة المصرية، ولكن فى حقيقة الأمر الحق فى الصحة مصر أثبتت وبجدارة أنها تقف على أرض صلبة من خلال حملة 100 مليون صحة والكثير من المبادرات التى أطلقتها الدولة مؤخرا أليس هذا له الق فى الصحة المنصوص عليه فى المعاهدات والمواثيق الدولية، إلى جانب الحق فى السكن، وما يتم من تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع من إنجازات تتحدث عن نفسها.
وواصل: "دورنا أن نوصل الصورة الحقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والرد على الأكاذيب"، منوها أنه سيتم تواصل مباشرة مع البرلمانات الأوروبية والبرلمان الاوروبي وايضا الكونجرس الأمريكي، موضحًا أن اللقاءات المتبادلة وإيصال الصورة بشكل حقيقي ستحد من عمليات تشويه الدولة في الخارج.

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