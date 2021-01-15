أحد أهالي عزبة "عنان": تطهير مصرف البلبيسي أنقذنا من الغرق

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال المحامي الخليل الجندي، أحد أهالي عزبة عنان، التابعة لحي المرج بالقاهرة، تراكم القمامة بمصرف البلبيسي قبل تطهيره أدى إلى ارتفاع منسوب المياه، ودخولها إلى المنازل وأغرق شوراع القرية والقرى المجاورة.

وأوضح الجندي خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المصرف بعد تطهيره وتعميقة من قبل وزارة الري أدى إلى انخفاض المياه، بعد تدخل النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ.

واستجابت وزارة الموارد المائية والري لاستغاثة أهالي عزبة عنان، بشأن تحول مصرف البلبيسي إلى مقلب لتجميع القمامة وتم تطهر مصرف البلبيسي ورفع جميع المخلفات.

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