إخلاء عقار من السكان بعد إنهيار أجزاء منه بالإسكندرية (صور)

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
شهدت منطقة التوفيقية التابعة لحي غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، سقوط أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق، دون حدوث أي من الإصابات.


تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغ بسقوط أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق بشارع التوفيقية خلف حي غرب أمام مسجد شعيت، وتم تنفيذ  إخلاء إدارى بالقوة الجبرية للعقار، كما تم إخلاء العقار المجاور له حفاظا على أرواح السكان.

وكشفت معاينة مديرية التضامن الإجتماعى بالاسكندرية، بناءا علي توجيهات الدكتورة  ماجدة جلاله، وكيل الوزارة، أن العقار المنهار بشارع التوفيقية مكون من 4 طوابق ويسكنه 4 أسر بعدد 9 أفراد وصادر له قرار إزالة منذ 4 سنوات وإثر انهيار العقار أنهار جزء من العقار المجاور ويسكن به فردين ولا يوجد خسائر في الأرواح وتم توفير مكان للإغاثة بالعوايد، وجاري إجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة بعد استكمال المستندات

إخلاء عقار من السكان بعد إنهيار أجزاء منه بالإسكندرية (صور)
إخلاء عقار من السكان بعد إنهيار أجزاء منه بالإسكندرية (صور)
إخلاء عقار من السكان بعد إنهيار أجزاء منه بالإسكندرية (صور)
إخلاء عقار من السكان بعد إنهيار أجزاء منه بالإسكندرية (صور)
إخلاء عقار من السكان بعد إنهيار أجزاء منه بالإسكندرية (صور)
إخلاء عقار من السكان بعد إنهيار أجزاء منه بالإسكندرية (صور)

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 9 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ 37 دقيقة

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ ساعة و 8 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

08:37 م

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

08:00 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض