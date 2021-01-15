إخلاء عقار من السكان بعد إنهيار أجزاء منه بالإسكندرية (صور)







تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغ بسقوط أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق بشارع التوفيقية خلف حي غرب أمام مسجد شعيت، وتم تنفيذ إخلاء إدارى بالقوة الجبرية للعقار، كما تم إخلاء العقار المجاور له حفاظا على أرواح السكان.



وكشفت معاينة مديرية التضامن الإجتماعى بالاسكندرية، بناءا علي توجيهات الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل الوزارة، أن العقار المنهار بشارع التوفيقية مكون من 4 طوابق ويسكنه 4 أسر بعدد 9 أفراد وصادر له قرار إزالة منذ 4 سنوات وإثر انهيار العقار أنهار جزء من العقار المجاور ويسكن به فردين ولا يوجد خسائر في الأرواح وتم توفير مكان للإغاثة بالعوايد، وجاري إجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة بعد استكمال المستندات





شهدت منطقة التوفيقية التابعة لحي غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، سقوط أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق، دون حدوث أي من الإصابات.