الدكتور حسام موافي يوضح الفرق بين نوعي مرض السكر.. وكيفية اكتشافه



وأتم حسام موافي، إن أعراض مرض السكري الكلاسيكية، هى العطش، وفقدان الوزن، وكثرة التبول، وهى لا تحدث إلا بنسبة 40 % من المرضى، والباقي إما يتم اكتشافه صدفة أو مضاعفات.



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن هناك نوعان من مرض السكري، ويشتركان في العديد من الأعراض والخصائص.وأضاف الدكتور حسام موافي خلال برنامج "وقل رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن هناك نوعًا من مرض السكري، يكون ثانويا، وجاء بسبب إزالة عضو البنكرياس، المسئول عن إفراز الأنسولين.وأوضح حسام موافي، أن النوع الأول من مرض السكري، يكون مرض مناعي، يهاجم الجهاز المناعي للجسم الخلايا الموجودة في البنكرياس التي تفرز الأنسولين.كما أفاد حسام موافي، أن المصابين بمرض السكري من النوع الأول، لا ينتجون الأنسولين، لذلك يتراكم السكر في الدم بدلًا من الذهاب إلى الخلايا في الجسم، لا سيما أن الخلايا المناعية في جسم الإنسان في هذا النوع تعمل على مهاجمة خلايا البنكرياس من النوع بيتا، التي تنتج الإنسولين، ولا يزال السبب غير معروف وراء ذلك، ما يتسبب في تدمير جهاز المناعة، ويعني أن الجسم يصبح غير قادر على صنع الإنسولين، لذلك يحتاج المريض لحقن الإنسولين لتعويض النقص في جسده مدى الحياة.وأكد الدكتور حسام موافي، أن مرض السكري من النوع الثاني، يجعل خلايا الجسم غير حساسة للإنسولين، ويقاوم الإنسولين بالتدريج إلى أن يصبح الإنسولين غير فعال لعدم وجود أي استجابة من الخلايا.وشدد الدكتور حسام موافي، عن أن من الفروقات بين السكري من النوع الأول والثاني، أن الأنسولين يبني الدهن للمريض، فالنوع الأول من مرض السكري يجعل المريض نحيفا جدًا، فيما يعاني مريض النوع الثاني من الوزن الزائد، لافتا إلى أن غالبا المرضي أصحاب السن الصغير يعانون من النوع الأول، فيما يعاني المرضي فوق سن الـ40 من النوع الثاني من السكري.وأشار حسام موافي، إلى أن النوع الأول من مرض السكري، غالبا لايصيب المرضى بمضاعفات الشرايين والأعصاب، بعكس النوع الثاني.